SON DAKİKA: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

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Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

6 BİN 682 KİŞİ OY KULLANDI



Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi.



29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:



Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.



OY VERME İŞLEMİ 17'DE SONA ERDİ

Fenerbahçe Kulübü’nde dün başlayan Olağan Seçimli Genel Kurul’da bugün oy verme işlemi 38 sandıkta gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Koç, oyunu 21'inci sandıkta kullanarak, seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük, saat 17.00 olması itibarıyla oy kullanma işleminin bittiğini belirtti. Küçük, daha sonra sandıklarda oy sayım işlemine başlanmasını istedi.