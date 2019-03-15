Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile gelecek sezon da yola devam edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten, Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağına dair çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile gelecek sezon da yola devam edileceği bildirildi.