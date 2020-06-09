SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Tahir Karapınar açıklaması (Yeni teknik direktör belli oldu)

NTV Haber 09.06.2020 - 14:44
Son dakika haberi!
Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezon kalanında teknik direktörlük koltuğunda oturacak ismi açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de kalan 8 maçta teknik direktörlük görevini Tahir Karapınar'ın yapacağı duyuruldu.
Açıklama şu şekilde:
"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.
FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ TAHİR KARAPINAR KİMDİR?
20 Nisan 1967'de İzmir'de dünyaya gelen Tahir Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli Takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.
Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımı'mızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.
Tahir Karapınar’a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz."
Karapınar, profesyonel futbol kariyerinde Tirespor, Muğlaspor, Tirespor, Manisaspor, Göztepespor ve Altay forması giydi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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