SON DAKİKA: Fenerbahçe'den TFF'ye tepki: Taraftarlarımız hazırlıklı olsun
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den TFF'nin harcama limiti kararına tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Belirlenen limitler futbolun gerçeklerinden çok uzakta. Kabul edilemez bu saçmalığa karşı hak arayışımız sürecek. Atacağımız adımlar için taraftarlarımızın hazırlıklı olmasını istiyoruz" denildi.
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