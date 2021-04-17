SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ameliyat olacak

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu. Genç file bekçisi sezonu kapattı.

17.04.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 17:12

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ameliyat olacak

son dakika haberi!

Fenerbahçe'ye Altay'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu.

Genç file bekçisi sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir" denildi.

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