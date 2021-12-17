Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada:

Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun bugün çekilen uyluk MR’ında, sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.