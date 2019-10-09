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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.



Sponsorluk anlaşmasında konuşan Orman, "Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. YouTube'da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar. Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim. Bundan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sonraki işler gazeteci olarak sizin işiniz" ifadelerini kullandı.



SON GÜN PERŞEMBE



Beşiktaş’ta olağanüstü kongre öncesi adaylık için süre Perşembe günü sona eriyor. Seçime girecek isimlerin, Perşembe saat 17.00’a kadar başvurunu yapması gerekiyor.



10 Ekim’de yapılacak adaylık başvurusu sonrası 13 Ekim’de siyah beyazlı genel kurul üyeleri seçim gündemi ile toplantıya çağrılacak. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde olağanüstü genel kurul 20 Ekim’de çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.

