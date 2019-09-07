Son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Filenin Sultanları, Polonya karşısında üstün bir oyun sergilerken; ilk seti 20 dakikada 25-17 kazandı. 2. sette de üstünlüğünü sürdüren Ay Yıldızlılar, özellikle Meryem Boz'un etkili oyunuyla rakibi karşısında seti 25-16 üstün tamamladı.
3. sette A Milliler, etkisiz bir görüntü sergilerken; Polonya bulduğu üst üste sayılarla seti 25-14 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.
Polonya, 4. sete iyi başlamasına karşın Ebrar'ın etkili oyunuyla Ay Yıldızlılar harika bir geri dönüşle seti 25-18 maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki tarihi maç, yarın 19.30'da başlayacak.