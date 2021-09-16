SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı (Galatasaray-Lazio)

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.



Bu sonuç Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.



Galatasaray, zemin çalışmalarını tamamlanan Türk Telekom Stadı'nda 124 gün sonra maç oynadı.



Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.



E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.