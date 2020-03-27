SON DAKİKA: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

SON DAKİKA: Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmıştığı belirtildi.

ntv.com.tr 27.03.2020 - 12:21

SON DAKİKA SPOR FUTBOL son dakika yeni spor futbol 2020.jpg

Son dakika haberi!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.

Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi. 

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in test sonucu negatif çıkarken, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve hastanede tedavilerine devam edildiği açıklanmıştı. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...