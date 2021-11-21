SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı

Son dakika haberi! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdi.

Elmas, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin ediyorduk. Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart vermek üzere yoğun bir çaba gösteren bir yönetim vardı. Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. Raporun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."