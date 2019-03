Son dakika haberi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kamuoyuna açıkça ilan ediyorum ki, bana oy veren vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibariyle gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Gereken her türlü önlem alınacak. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda girişecek ve sürdüreceğiz."