Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

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Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa’da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.



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Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.



İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.



Avrupa Süper Ligi'nin Başkanlığı'na ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi



UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı. Gözler bugün yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısına çevrildi.



Öte yandan Türk Kulüpler Birliği Vakfı da kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.