SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2021 - 22:54 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 22:57
son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Randers, 11. dakikada Egho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Galatasaray 48. dakikada Patrick Van Aanholt'la eşitliği yakaladı.
Frederik Lauenborg'un 59. dakikada kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca 1-1'in rövanşında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.