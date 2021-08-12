SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ikinci maçında St Johnstone'a konuk oldu.



1-1 sona eren ilk maçın rövanşına kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera'dan yoksun çıkan sarı-kırmızılılar sahada; İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Arda ve Diagne 11'iyle yer aldı.



Karşılaşmaya daha etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Mbaye Diagne'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 36'da Christopher Kane takımı adına beraberlik golünü buldu ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda da topla oynama üstünlüğünü koruyan Galatasaray, bir kez daha öne geçti. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu kale önünde yaptığı vuruşla 64. dakikada golü buldu: 1-2. Gecenin başarılı isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, 6 dakika sonra Sofiane Feghouli'nin kaydettiği golün asistine imza attı.



Maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Fatih Terim'in öğrencileri kalan bölümde rakibinin kendisine yetişmesine izin vermedi. 90+2'de kaydettiği golle Emre Kılınç farkı üçe çıkardı ancak 2 dakika sonra Michael O'Halloran skoru 2-4 yaptı.



Son düdükle birlikte İskoçya ekibini deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu turda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.