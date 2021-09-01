SON DAKİKA: Galatasaray'da Falcao'yla yollar ayrıldı

SON DAKİKA: Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

01.09.2021 - 01:38 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 02:01

SON DAKİKA: Galatasaray'da Falcao'yla yollar ayrıldı

son dakika haberi!  Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" denildi.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

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