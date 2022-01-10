Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla birlikte takımın formsuz gidişatının problem olduğu Galatasaray'da yönetim teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayırma kararı aldı.

Başkan Burak Elmas'ın da bulunduğu NEF Stadyumundaki yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katıldı.

Toplantının ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

Gün içinde kulüpten açıklama yapılacak.

LİGTE 12. AVRUPADA NAMAĞLUP

Galatasaray bu sene Fatih Terim yönetiminde çıktığı maçlarda Lig'de 20 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik 7 mağlubiyet aldı ve toplam 27 puan topladı.

Avrupa'da ise gruplarda 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak yoluna namağlup devam etmekte.

2017'DE GELMİŞTİ



Tecrübeli teknik adam Galatasaray'daki 4. dönemi 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle yeniden başlatmıştı. Sarı kırmızılı takım o sezon şampiyonluğu elde etmişti.

Aradan geçen 4 yılda 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan Galatasaray bu sezon ise Lig'de 12. sırada bulunuyor.

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