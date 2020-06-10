SON DAKİKA HABERİ: Ali Koç ile Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.



Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.



Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.



