SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta 9 kişide corona virüs (Başkan Ahmet Nur Çebi de pozitif)

Son dakika haberi!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şu şekilde:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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