SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta 9 kişide corona virüs (Başkan Ahmet Nur Çebi de pozitif)

14.05.2020 - 13:09 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 14:41
Son dakika haberi!
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şu şekilde:
"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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