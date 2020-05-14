SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta 9 kişide corona virüs (Başkan Ahmet Nur Çebi de pozitif)

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş, 8 kişide corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüs testi pozitif çıktı.

14.05.2020 - 13:09 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 14:41

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Son dakika haberi!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şu şekilde:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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