SON DAKİKA HABERİ: Ertelenen Süper Lig başlama tarihi belli oldu

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, liglerin devamı konusundaki kararın federasyonun kendi iradesiyle alınacağını söyledi. TFF Yönetim Kurulu bugün saat 10.00'da toplanmıştı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplantının ardından konuşan Nihat Özdemir, ''Şimdilik olmak kaydı ile altını çizerek söylüyorum. Ertelenen Süper Ligi, 1. Lig kısaca bütün ligler 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Maçların nasıl oynanacağına yönelik kararları da Koronavirüs Bilim Kurulu karar verecek. Liglerimizi Temmuz'da tamamlayacağız. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustos'ta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız' dedi.