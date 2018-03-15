Son dakika haberi... Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
Ligin üst sıralarını ilgilendiren bir diğer mücadele olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev alacak. Yardımcı hakemler Mustafa Emre İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olurken, 4. hakem Serkan Çınar.
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler