SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira

Son dakika haberi!

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü'ne 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.



Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı'' dedi.

'YARIM KALAN HİKAYEYİ TAÇLANDIRMA ZAMANI'

İstediği kadar zamana sahip olmadığını ve Fenerbahçe'nin kendisi için yarım kalan bir aşk olduğunu ifade eden Pereira, "Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak'' diye konuştu.