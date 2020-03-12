SON DAKİKA HABERİ: FIBA corona virüs nedeniyle tüm organizasyonları durdurdu (Euroleague ve EuroCup maçları ertelendi)

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı. THY Euroleague ve EuroCup'taki maçlar ise ikinci bir karara kadar ertelendi.

ntv.com.tr 12.03.2020 - 13:25

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Son dakika haberi! 

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), coron avirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm organizasyonlarını durdurulduğunu açıkladı.

Euroleague yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle THY Euroleague ve EuroCup'taki maçları ikinci bir karara kadar erteledi.

Euroleague alınan kararı Twitter'dan böyle duyurdu.

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