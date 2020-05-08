SON DAKİKA HABERİ: FIFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı

Son dakika haberi!

FIFA, geçici olarak bir kural değişikliğine gidildiğini ve takımların maç içerisinde 5 oyuncu değişikliği yapabileceğini

açıkladı.



FIFA, Uluslararası Futbol Birliği'ne (IFAB) geçici bir kural değişikliği başvurusu yaptı. IFAB yönetimi kararı değerlendirerek 31 Aralık'a kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verdi. FIFA, bu değişiklik kararını mecbur tutmazken, federasyonlar ve konfederasyonların inisiyatifine bıraktı.

Takımlar değişiklik haklarının üçünü oyun içinde diğerleri devre arasıanda yapabilecekler. Uzatmanın olduğu maçlarda bu haklar uzatma devrelerinde olacak.



FIFA'nın 5 oyuncu değişikliğinin kalıcı olması için Şubat ayında ve yılda bir kez yapılan FIFAB İcra Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

Almanya ve İspanya daha önce başvuruda bulunmuş ve corona virüs salgını nedeniyle 5 oyuncu değişikliği istemişlerdi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...