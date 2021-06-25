SON DAKİKA HABERİ: Formula 1 yeniden Türkiye'de (Tarih belli oldu)

Son dakika haberi!

Son yılların en heyecanlı sezonlarından birini yaşayan Formula 1'de Türkiye'deki takipçileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

F1 takviminde yer alan ancak Covid-19 önlemleri nedeniyle iptal edilen Singapur Grand Prix'inin tarihi Türkiye'ye verildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre F1'in Türkiye ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Böylece Türkiye yeniden Formula 1 takvimine alındı.

TÜRKİYE TAKVİME ALINIP ÇIKARILMIŞTI



F1 komitesi daha önce iptal edilen bir yarışı Türkiye'ye vermişti. Ancak İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı sağlık kısıtlamaları nedeniyle yarış Türkiye'den alınmıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

