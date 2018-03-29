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Son dakika haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı

Spor
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SON DAKİKA HABERİ: Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son dakika haberi! 

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem olarak da Özgür Yankaya görev alacak.

Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus 

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

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