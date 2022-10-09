SON DAKİKA HABERİ: Max Verstappen F1 2022 Dünya Şampiyonu oldu

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Hollandalı pilot en hızlı tur puanını da aldığı yarışta topladığı 26 puanla genel klasmanda 366 puana çıktı.

Geriye kalan dört yarış öncesi klasmanda ikinci sırada bulunan takım arkadaşı Sergio Perez'le puan farkını 113'e çıkardı.

Ferrari Pilotu Charles Leclerc, Japonya'da üçüncü oldu ve puanını 252'ye çıkardı. Sergio Perez yarışı ikinci bitirince genel klasmanda Monakolu pilotu geçerek ikinci sıraya oturdu.

Max Verstappen ve Sergio Perez'in takımı Red Bull Racing toplamda 619 puanla takımlar sıralamasında liderliği elinde bulunduruyor. İkinci sıradaki Ferrari'nin ise 454 puanı var. Sürpriz bir durum yaşanmaması halinde Red Bull Racing takımının sezonu şampiyon bitirmesi bekleniyor.

2021 yılında sürücüler klasmanında Verstappen şampiyon olsa da Merceses takımlar şampiyonasını kazanmıştı.

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