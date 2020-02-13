SON DAKİKA HABERİ: PFDK'dan Sörloth'a 2 maç ceza

SON DAKİKA HABERİ: PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kadroda yer almayarak bir maçlık cezasını çeken Sörloth, kalan bir maçlık cezasını ise Demir Grup Sivasspor maçında çekecek.

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ise sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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