Son dakika haberi! THY Euroleague 27. hafta maçında Maccabi FOX'u konuk eden Fenerbahçe Doğuş, İsrail ekibini 87-73 yendi.



Sarı-lacivertliler bu sonuçla 19. galibiyetine imza attı. 23 sayıyla karşılaşmanın skoreri olan Marko Guduric, kariyer rekorunu da kırmış oldu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed, Marko Guduric, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Jason Thompson beşiyle başladı.



Maçın ilk bölümünde konuk takım Pierre Jackson, Jonah Bolden ve Thomas ile etkili olurken, Marko Gurduric’in üçlükleri Fenerbahçe Doğuş'un imdadına yetişti. (10-14) Vesely, Sloukas ve Ahmet’i sahaya süren Obradovic, Vesely ile 4 sayı bulsa da çeyreği 16-21 geride tamamladı.



İkinci çeyreğin ilk basketi Sloukas’tan gelirken, Maccabi Tyus ile 18-26 öne fırladı ve mola geldi. Bu anlarda Sloukas ve Datome ile farkı eriten Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ile önce skoru eşitledi, sonra 28-26 öne geçti. (04:32) Maçın bu anlarında direksiyona geçen Datome fark yarattı ve Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 45-36 üstün gitti.



Soyunma odasından Sloukas’ın basketiyle dönen Fenerbahçe Doğuş, farkı çift hanelere taşıdı. (47-36) Marko Guduric ile Jan Vesely farkı 14’e çıkaran sarı-lacivertliler, Datome, Wanamaker ve Nunnally ile de skoru 68-49’a getirdi. Nunnally’nin smacı rakibe mola aldırdı ve tribünleri ayağa kaldırdı. (02:51) Farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 74-56 önde gitti.



Son çeyrekte Thompson ile farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, rakibinin de farkı kapatmasına izin vermedi. Sloukas ve Guduric ile maçı 87-73 kazandı.

Fenerbahçe Doğuş: 87 - Maccabi FOX: 73

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed, Guduric 23, Kalinic, Melli 3, Thompson 5, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 8, Sloukas 12, Nunnally 9, Vesely 11, Ahmet Düverioğlu, Datome 16

Maccabi FOX: Jackson 13, Roll 5, Kane 7, Bolden 12, Parakhouski 8, Thomas 12, Tyus 2, Cohen, Cole 6, Dibartolomeo 6, Zoosman 2

1. Periyot: 16-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 74-56