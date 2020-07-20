SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı.

20.07.2020 - 21:26

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

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Son dakika haberi!  Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

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