Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.





50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza sahası içerisinde Nuri Şahin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



65. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe atışında Salih Uçan ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkteki Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



82. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın atağında, Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0



88. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Caulker'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



90. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fraport TAV Antalyaspor, kupada finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.