Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
18 Nisan 2018 Çarşamba 20.30
GALATASARAY-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - TÜRK TELEKOM STADI
19 Nisan 2018 Perşembe 20.30
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ - ÜLKER STADYUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE DE DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftalık fikstürün tarihleri açıklandı. Buna göre 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı.
31. haftada oynanacak ve zirve yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Bunun dışında milli maçlar arasının ardından oynanacak 27. hafta maçlarında öne çıkan Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.