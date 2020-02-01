SON DAKİKA HABERİ: Shane Larkin Türkiye Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı

Son dakika haberi! Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.



Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi.

Shane Larkin duyurusunu şu şekilde yaptı,

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.''

Larkin, milli takım formalı bir görselini de paylaştı.