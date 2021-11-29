SON DAKİKA: İzmir'de puanlar paylaşıldı (Göztepe-Fenerbahçe maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



33. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Berke topu uzaklaştırdı.



34. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



43. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in doğrudan kaleye doğru giden topunu, kaleci Berke son anda kornere uzaklaştırdı.



İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.

47. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın yaptığı vuruşta, top direkten döndü.



48. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



77. dakikada Tijanic'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.



Fenerbahçe'de ilk sarı kartını 59. dakikada gören Filip Novak, 88. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 14. haftayı 24 puanla 4. sırada tamamlarken, 11 puanlı Göztepe 18. sırada yer aldı.