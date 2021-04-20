SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi krizinde bir istifa daha (Juventus Başkanı Agnelli görevi bıraktı)

SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi.

Ntvspor 20.04.2021 - 22:23 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 22:37

SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi krizinde bir istifa daha (Juventus Başkanı Agnelli görevi bıraktı)

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Manchester United'da üst düzey istifa

SON DAKİKA: Manchester United'da üst düzey istifa

son dakika haberi!

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...