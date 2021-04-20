SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi krizinde bir istifa daha (Juventus Başkanı Agnelli görevi bıraktı)
SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi.
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Ntvspor 20.04.2021 - 22:23| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 22:37
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