SON DAKİKA: Juventus'tan Ronaldo açıklaması

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, kulüpten ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo ile ilgili bir açıklama yaptı.



Allegri, "Cristiano Ronaldo, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi" dedi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun bu sabahki antrenmana katılmadığı bildirilmişti.



İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.



MANCHESTER CİTY İDDİASI

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.



La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.



Corriere dello Sport'un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.



25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF BEKLİYOR

Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon euroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.



