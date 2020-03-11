SON DAKİKA: Kasapoğlu: Seyirci kısıtlaması söz konusu değil

SON DAKİKA: Spor faaliyetlerinde corona virüs önlemleri hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Uluslararası gençlik faaliyetleri ertelendi. Mart ve Nisan programlarımızı erteledik" dedi. Kasapoğlu, liglerde oynanacak karşılaşmalarda seyirci kısıtlaması olmayacağını belirtti.

ntv.com.tr 11.03.2020 - 10:53

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Spor faaliyetlerinde corona virüs önlemleri hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız" dedi. 

Kasapoğlu, "Haftasonu oynanacak futbol maçları nasıl planlandıysa aynen devam edecek. Seyirci kısıtlaması söz konusu değil" açıklamasını yaptı. 

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