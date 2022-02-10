Kupada son çeyrek finalist Beşiktaş

SON DAKİKA:  Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş kendi sahasında Göztepe ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrası Beşiktaş kazandı.

Haberler - Ntvspor 10.02.2022 - 23:21

Kupada son çeyrek finalist Beşiktaş

Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta sonu Toto Süper Lig'de kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başardı.

Normal süresi ve iki uzatma devresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılarla eledi.

Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida penaltıyı gole çevirirken, Miralem Pjanic ise kaçırdı.

Göztepe cephesinde ise Angel penaltıda golü bulmasına rağmen Florenzi, Di Santo ve Berkan Emir topu ağlarla buluşturamadı.

Beşiktaş, penaltılada yakaladığı 3-1'liik galibiyet ile turlamayı başardı.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Beşiktaş oldu.

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