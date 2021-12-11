Lider Trabzonspor Antalya engelini aşamadı

Son dakika haberi! Antalyaspor maç boyunca üstün oynayan taraf oldu. Akdeniz ekibi, net fırsatlar yakalamasına karşın; maçta öne geçen taraf Trabzonspor oldu. 24. dakikada Cornelius, kaleci Boffin'den dönen topu tamamladı ve Bordo Mavililer'i 1-0 öne geçirdi. Golden bir dakika önce Trabzonspor'un etkili isimlerinden Nwakaeme sakatlanarak kenara alındı. Nijeryalının yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.



Golün 9 dakika sonrasında Antalyaspor penaltı kazandı. Doğukan'ın şutunda Edgar'a çarpan topta hakem Zorbay Küçük pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.



Beyaz noktaya giden Fredy, kaleci Uğurcan Çakır'ın doğru köşeyi tahmin etmesine karşın topu ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitlik geldi.



İkinci yarı da Antalyaspor, oyun üstünlüğüyle başladı. Trabzonspor ileride bir türlü çoğalamazken; 73. dakikada Antalyaspor 2-1 öne geçti. Veysel'in sağdan ortasını, soldan Güray altıpas içine bıraktı. Dorukhan'ın ters vuruşunda top Trabzonspor ağlarıyla buluştu: 2-1.



❗️ Opta verilerine göre; Dorukhan Toköz, Süper Lig'de Ocak 2019'dan (Beşiktaş formasıyla Trabzonspor maçında) bu yana ilk kez kendi kalesine gol attı. 2-1 geri düşen Trabzonspor, 10 maç sonra kalesinde 2 gol gördü.



83. dakikada Trabzonspor gole yaklaşmasına karşın; başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



LİDER TRABZONSPOR İLE KONYA ARASINDAKİ PUAN FARKI 9'A İNDİ



Bu yenilginin ardından Trabzonspor 39 puanda kaldı ve lig ikincisi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 9'a indi. Antalyaspor ise puanını 21'e çıkardı.