SON DAKİKA: Ligler ertelendi (Bakan Kasapoğlu açıkladı)

Son dakika haberi!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, corona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

"Corona virus ile ilgili çalışmamız devam ediyor: türkiyea olarak salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren işin üstüne giden ilk ülkelerden biriyiz. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığında operasyon merkezi var. Hastanın dünyadaki gelişimi, tedbirleri ivedilikle ele alan bir süreç var. Tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu salgının üstesinden millet olarak, devletin tüm kurumlarıyla el ele vererek üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci, yurtdışından gelen vatandaşlarımız çok önemli. Tüm

tedbirlere uymak çok önemli. Tüm kurum ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yaygın bir yurt ağına sahip olmamız, bizler için önemli bir fırsat. Üniversitelerin tatil edilmesi ve öğrencilerin bu zamanı aileleriyle geçirmeleri nedeniyle yurtlarımızın doluluğu yüzde 25'e düştü.

Yurtlarımız hem gözlem, hem de karantina bölgesi olarak kullanıyoruz. Vatandaşların geçici bir süre buraları kullanmalarına açtık. Corona virüs tüm dünyada belki en çok etkilediği alanlardan bir tanesi de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı ülkelerde spor müsabakaları ertelendi. Avrupa Şampiyonası 2021'e ertelendi. İstanbul'da büyük bir gayretle, TFF'ye de teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi finali var. Bu da ileri bir tarihte düzenlenmesi kararı alındı. Tüm kurumlarla sıkı irtibat halindeyiz.

Federasyon başkanlarıyla önemli bir toplantı yaptık. Detaylı, kapsamlı bir

değerlendirme yaptık. Sadece bugünler değil, yarınları da planlamak. Hiçbir süreci son 18 yılda sporda geldiğimiz mesafe hepimizin malumu. Bu süreç bize bir irtifa kaybı yaşatmamalı. Sporumuzun gençliğimizin ileri matuf olan yürüyüşü çok ciddi bir şekilde devam edecektir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantıda organizasyonların durumlarını masaya yatırmıştık.

Salon organizasyonları başta olmak üzere tüm maçların seyircisiz

oynanması yönünde karar almıştık. Bu geçtiğimiz hafta uygulandı. Euroleague, La Liga, Bundesliga gibi tatil kararları oldu. Ülkelerinde vaka sayıları binlerle ölü sayısı onlarla ifade edilirken ligler seyircili devam etti. Biz seyircisiz oynanma kararını vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz.

Corona virüs pandeminin yayılımı nedeniyle, salgının mevcut durumunun

düşünülmesiyle yeniden değerlendirilmesi söz konusu. Ülkemizin en az zayiatla atlatılması için kararlar alındı. Bugün federasyon başkanlarıyla birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin hep birlikte ertelenmesine karar verdik."

''TARİH ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BELLİ OLACAK''

Nihat Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar,

'' Tarhilerin ise yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacağını da duyurmak isteriz. Bir çalışma grubu oluşturarak bundan sonraki programımızı oluşturacağız.