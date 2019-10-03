Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaştı. İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir, 55. dakikada Edin Visca ile öne geçti. Boşnak futbolcu bu sezon resmi maçlardaki üçüncü golünü attı.
Borussia Mönchengladbach'ta Patrick Herrmann'ın 90+1'de attığı gol, maçın skorunu ilan etti, Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, grupta puanını 1 yaptı. Borussia Mönchengladbach da gruptaki ilk puanını aldı'de...
SON DAKİKA: M.Başakşehir sonunu getiremedi
Spor
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, kendi sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Başakşehir 55. dakikada Visca'nın golüyle öne geçti M.Gladbach son dakiakda Herrmann'ın golüyle beraberliği yakaladı, karşılaşma bu sonuçla bitti Grubun diğer maçında Wolfsberger ile Roma 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla grupta Roma ve Wolfsberger 4 puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Başakşehir ve M.Gladbach 1 puanla son iki sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaştı. İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.