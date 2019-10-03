Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaştı. İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir, 55. dakikada Edin Visca ile öne geçti. Boşnak futbolcu bu sezon resmi maçlardaki üçüncü golünü attı.

Borussia Mönchengladbach'ta Patrick Herrmann'ın 90+1'de attığı gol, maçın skorunu ilan etti, Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, grupta puanını 1 yaptı. Borussia Mönchengladbach da gruptaki ilk puanını aldı'de...