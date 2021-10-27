SON DAKİKA: MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 16:44
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu
ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu
FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?
Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini yürüttü.
Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.
Kara Harp okulunu 1991 yılında bitiren Gündoğdu
Atatürk Üniversitesi'nde ise yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını yaptı.
Gündoğdu ayrıca TED'de çeşitli görevlerde bulundu.