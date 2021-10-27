SON DAKİKA: MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:



BAŞKAN



Ferhat Gündoğdu



ÜYELER



Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.



Kara Harp okulunu 1991 yılında bitiren Gündoğdu

Atatürk Üniversitesi'nde ise yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını yaptı.



Gündoğdu ayrıca TED'de çeşitli görevlerde bulundu.