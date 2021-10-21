SON DAKİKA: PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.



Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.



Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.



PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.



Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.