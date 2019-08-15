Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk etti.
Medical Park Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı ve play-off biletini kaptı.
2-2’nin rövanşına hızlı başlayan Trabzonspor, Sörloth'un 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.
İkinci devrede de etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz buna rağmen 78. dakikada Adam Hlozek'in golüne engel olamadı: 1-1
Sparta Prag'da Plavsic, 88. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartı gördü. Mücadelenin 90+8. dakikada Novak attığı golle takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor rakibini turnuvanın dışına iterek adını play-off turuna yazdırdı.
Bordo-mavililer play-off turunda Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.
11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.
45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.
SON DAKİKA: Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play off turuna yükseldi
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SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.
Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk etti.