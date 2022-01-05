SON DAKİKA: Süper Kupa Beşiktaş'ın

Son dakika haberi! 2020-2021 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor, TFF Turkcell Süper Kupa maçında Katar’ın başkenti Doha’daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Beşiktaş 33. dakikada Atiba'nın golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

Antalyaspor, 74. dakikada Atiba'nın kendi kalesine attğı golle eşitliği yakaladı.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.



Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.



Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.

İKİNCİ KEZ KAZANDI



Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.



2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

