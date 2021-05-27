SON DAKİKA.. Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Avcı Kararı: Beşiktaş 17 milyon TL tazminat ödeyecek

SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

DHA 27.05.2021 - 17:38

SON DAKİKA.. Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Avcı Kararı: Beşiktaş 17 milyon TL tazminat ödeyecek

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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

15 Nisan tarihinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre Beşiktaş Kulübü, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödeneceğini açıklamıştı.

Beşiktaş da “Anılan karara ilişkin olarak Şirketimizce Tahkim Kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızın kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullanmıştı.

TFF Tahkim Kurulu; Beşiktaş'la teknik direktör Abdullah Avcı arasındaki tazminat dosyasının, siyah-beyazlıların itirazı sonrası yeniden incelenmesine karar vermişti.

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