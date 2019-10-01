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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti" denildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 3-1 kazandığı maçta iki golde kural hatası olduğu gerekçesiyle federasyona başvurmuştu.

Suat Arslanboğa

HAKEM SUAT ARSLANBOĞA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Federasyon ayrıca Alanyaspor-Fenerbahçe maçınının VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Arslanboğa, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimiyle de eleştiri oklarının hedefindeydi.

Federasyon açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi" ifadelerine yer verildi.

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