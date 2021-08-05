SON DAKİKA: Tokyo 2020'de Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

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Türkiye, Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk gümüş madalyasını kazandı. 67 kilo karate erkekler kumitede Eray Şamdan, Olimpiyat ikincisi oldu.



Milli sporcu, finalde Fransız Steven Da Costa ile karşılaştı. 24 yaşındaki karateci, finali 5-0 kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez düzenlenen karatede Eray, gümüş madalya alarak Türkiye tarihine geçti.

Öte yandan Türk Milli Takımı da Eray Şamdan ile Tokyo 2020'de ilk gümüş madalyasını kazandı ve madalya sayısını 7'ye çıkardı.