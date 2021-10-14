SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 14:28
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
16 Ekim Cumartesi
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak
16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
17 Ekim Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman
16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu
18 Ekim Pazartesi
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy