SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:



16 Ekim Cumartesi



13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş



13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak



16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın



19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam



17 Ekim Pazar



13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman



16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay



19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu



18 Ekim Pazartesi



20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy