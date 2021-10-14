SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 14:28

SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi!

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli mücadelesi olan ve Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

16 Ekim Cumartesi

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak

16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

17 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman

16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu

18 Ekim Pazartesi

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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