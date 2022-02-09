Trabzonspor kupada çeyrek finale yükseldi

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu.



8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Tiago Lopes, 13. dakikada sarı kart gördü.



İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başladı. 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu, skora dengeyi getiren golü kaydetti.



Maçın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken Jean Evrard Kouassi'nin 69. dakikada kaydettiği gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.



77. dakikada ceza sahasına hareketlenen Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1'e geldi.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor, bir üst tura yükselen taraf oldu.



Türkiye Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'la birlikte Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor ve Sivasspor bir üst tura yükseldi.



Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig'de ise Denizlispor, Balıkesirspor'a konuk olacak.